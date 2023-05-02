Тарабукина Соломия Кузьмина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарабукина
- Имя
- Соломия
- Отчество
- Кузьмина
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45700. ТАРАБУКИНА, СОЛОМІЯ КУЗЬмина. Лиш. ос. пр. изъ к. Ялуторов. у., Ивановск. в. и с., 27 л.; — Пермск. О. С., Г ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 45823, тюр. 2 г. и 3 м. Исп. 10 Февр. 907. счит. ср. съ 28 Авг. 905.
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