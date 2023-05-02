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Бурцан Степан Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурцан
Имя
Степан
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45498. БУРЦАНЪ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ. К. Замостск. у., гм. Замостье, с. Горишовъ Польскій, 25 л.; — С. М. С. 2 окр. Люблин. г., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 31 Мая 905.

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