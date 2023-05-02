Галиахматов Миннахмат
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галиахматов
- Имя
- Миннахмат
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14011. ГАЛИАХМАТОВ, МИННАХМАТ, 17 л. Гр. Мензелинск. у., Александро-Карамалинск. в., д. Миндалевой; — Н. С. 1 уч. Ирбитск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 12 июля 920.
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