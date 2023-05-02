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Салохин Сергей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салохин
Имя
Сергей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8669. САЛОХИН СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 50 л., Велижск. у., м. Усвяты. Витебск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 2 окт. 923.

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