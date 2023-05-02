Куликов Евлампий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куликов
- Имя
- Евлампий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7538. КУЛИКОВ ЕВЛАМПИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Кинешемск. у., Колшевск. в., д. Осаново. Н. С. 8 уч. Кинешемск. у. Ст. 142, лиш. св. 4 г. 5 м. 10 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 окт. 922.
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