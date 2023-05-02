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Куликов Евлампий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Евлампий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7538. КУЛИКОВ ЕВЛАМПИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Кинешемск. у., Колшевск. в., д. Осаново. Н. С. 8 уч. Кинешемск. у. Ст. 142, лиш. св. 4 г. 5 м. 10 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 окт. 922.

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