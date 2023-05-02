Раткевич Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаткевич Михаил Иванович

Раткевич Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Раткевич
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8151. РАТКЕВИЧ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 42 л., Вельск. у., Пышковск. в., д. Яскина. Н. С. 7 уч. Вольск. у. Ст. ст. 113 ч. 1,лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.