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Сергеев Георгий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Георгий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
24 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
10546. СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 19 л., б. Олонецк. г, Каргопольск. у., Богдановск. в., д. Кабанихи. Н. С. дежурн. камер. г. Ленинграда. Ст. 180, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 24/ІѴ — 24.

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