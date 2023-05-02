Зубарев Захар Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубарев
- Имя
- Захар
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46924. ЗУБАРЕВЪ, ЗАХАРЪ МАРКОВЪ. К. Керенск. у., в. и с. Ушинки, 30 л.; — Пензенск. О. С., 2 ч. 1649 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 12 Мая 905.
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