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Карпов Иван Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпов
Имя
Иван
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
18 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
82982. КАРПОВЪ, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ, 20 л. Мщ. г. Дмитровска, Орловск. г.; — Херсонск. О. С., 25 Апр. 911, 114, 140 и 1 ч. 1655 У., тюр. 2 м. Исп. 18 Мая 911. | 909 133558 977 и 1647 У. | 908 125811 169 М. | 908 85734 169 М. | 8 Окт. 905 г. З. Н. Одесск. у., 169 М., тюр. 3 м.

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