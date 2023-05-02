Сухарев Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сухарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88249. СУХАРЕВЪ, ИВАНЪ ДМИТРіевъ, 42 л. К. изъ сс. о-ва Сахалина, рд. въ г. Козловѣ; — Владивосток. О. С., 25 Окт. 910, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Авг. 910 г. (1641 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Нояб. 910. | Въ 908 г. М. С. 9 уч. Владивосток. О. С., за кражу, тюр. 6 м. | 93 109189 170¹ М. и 225 У. | 91 28649 172 М.
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