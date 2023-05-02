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Стихарев Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стихарев
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
20 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
29223. СТИХАРЕВ, МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Александровск. у., Пунтольск. в., д. Павловичи; — Н. С. 3 уч. Александровск. у. Кража, лиш. св. 9 м., в. т. ч. 3 м. условно. Исп. 20 марта 920.

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