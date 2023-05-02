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Сунцов Осип Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сунцов
Имя
Осип
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
28 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
29302. СУНЦОВ, ОСИП ОСИПОВИЧ, 39 л. Гр. Малмыжск. у., Христорождественск. в.; — Н. С. 2 уч. Малмыжск. у. Скрыт. хлеба, лиш. св. 1 г. Осужд. 28 марта 920.

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