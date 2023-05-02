Чернигин Дмитрий Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернигин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141163. ЧЕРНИГИНЪ, ДМИТРІЙ КИРИЛЛОВЪ. Каз. ст. Прѣсновской, Петропавлов. у., 43 л.; — Читин. О. С. 13 Мая 909, 169, 6 п. 170 и 3 п. 170¹ М., тюр. 9 м. Исп. 25 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.