Хаеров Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хаеров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29989. ХАЕРОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 19 л. Гр. Кинешемск. у., Шевалдовск. в., д. Рохмы; — П. С. Карбата г. Владимира. Дезерт., лиш. св. 9 м. Исп. 31 марта 920.
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