Трубаленко Федор Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трубаленко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140162. ТРУБАЛЕНКО, ФЕДОРЪ ПЕТРОВЪ. К. Суражск. у., Душатинск. в., д. Иржача, 16 л.; — У. Чл. О. С. по Суражск. у. 8 Окт. 909, 11, 12, 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 24, счит. ср. съ 8 Окт. 909.
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