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Шинов Федор Евстафьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шинов
Имя
Федор
Отчество
Евстафьевич
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
13730. Шинов Федор Евстафьевич, 21 г., Ив.-Вознесенск. г., Макарьевск. у., Унженск. в., д. Васильково. Ив.-Вознесенск. Губсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 27 сент. 926.

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