Мякинин Василий Панфилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мякинин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Панфилович
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27044. МЯКИНИН, ВАСИЛИЙ ПАНФИЛОВИЧ, 33 л. Гр. г. Великие-Луки; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Должн. прест., пр. р. 5 л., по амн. нак. со кращ. на ½. Исп. 15 нояб. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.