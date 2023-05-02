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Мякинин Василий Панфилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мякинин
Имя
Василий
Отчество
Панфилович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
27044. МЯКИНИН, ВАСИЛИЙ ПАНФИЛОВИЧ, 33 л. Гр. г. Великие-Луки; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Должн. прест., пр. р. 5 л., по амн. нак. со кращ. на ½. Исп. 15 нояб. 920.

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