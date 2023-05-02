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Коморин Павел Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коморин
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6339. КОМОРИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 27 л., Ярославск. у., Путятинск. в., д. Юрьева, Н. С. 2 уч. Ярославск. у., Ст. ст. 88 и 157, лиш. св. 1 г., Исп. 19 ноября 923.

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