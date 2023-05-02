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Конфедератов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конфедератов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6441. КОНФЕДЕРАТОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 29 л., г. Благовещенска, Амурск. Губсуд, Ст. ст. 113 ч. 1, 116, пор. пр. 1 г., Исп. 30 июля 923.

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