Конфедератов Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Конфедератов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 30 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6441. КОНФЕДЕРАТОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 29 л., г. Благовещенска, Амурск. Губсуд, Ст. ст. 113 ч. 1, 116, пор. пр. 1 г., Исп. 30 июля 923.
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