Кецман Екатерина Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кецман
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4553. КЕЦМАН ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, 40 л. Рд. в Лифляндск. г. и у., Выдрицк. в., д. Избал. Н. С. 4 уч. Новгородск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 30/ѴІ—24.
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