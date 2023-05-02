Сибриков Александр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сибриков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45067. СИБРИКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕксандровъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Козмодемьянска, 29 л., рд. въ г. Казани; — Казан. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Февр. 907. | 904 91877 1655 У. | 903 90845 172 М. | 903 90846 100 М.
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