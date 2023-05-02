Сотинсон Петр Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотинсон Петр Мартынович

Сотинсон Петр Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сотинсон
Имя
Петр
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
29122. СОТИНСОН, ПЕТР МАРТЫНОВИЧ, 34 л. Гр. Холмск. у., Даньковск. в., с. Заболотья; — Н. С. 6 уч. Холмск. у. Должн. прест., лиш. св. 6 м., по амн. от нак. освоб.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.