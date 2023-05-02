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Ассанов Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ассанов
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
341. АССАНОВ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л. Гр. Бельск. у., Кобылянской гм.; — Н. С. Басманного р-на Вознесенск. отд. г. Москвы. Праздношатат. и прожив. без прописки, лиш. св. 6 м. Исп. 16 сент. 919.

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