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Дрепин Григорий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дрепин
Имя
Григорий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
Источник
Скан
Оригинальная запись
4085. ДРЕПИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 30 л., Ростовск. у., Угодичск. в., с. Никонова. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 106. 113, 114. лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 дек. 923.

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