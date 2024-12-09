Павловский Иван Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павловский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 19 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28577. ПАВЛОВСКІЙ, ИВАНЪ НИКИТИНЪ. (онъ же Ромейковъ). К. Судогод. у., Березниковск. в., д. Халтурки, 28 л.; — ВладимІр. О. С., 131, 135, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 111517, арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 19 Янв. 909, счит. ср. съ 28 Мая 908. | 906 72400 170¹ М. | 95 25350 169 М. | 904 25705 169 М.
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