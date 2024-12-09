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Корецкий Александр Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корецкий
Имя
Александр
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
26 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
95183. КОРЕЦКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Евдокимовъ (Акимовъ), 27 л. К. Новогрудск. у., Ново-Мышск. в., д. Заболотья; — З. Н. 3 уч. Новогрудск. у., 26 Мая 911, 16, 169 и 8 п. 170 М., по сов. съ приг. сею З. Н. отъ сего же числа (169, 8 п. 170 и 171 М., тюр. 6 м.), тюр. 6 м. Исп. 26 Мая 911. | 907 73649 169 М. | 903 40319 169 М. | 906 56120 169 М.

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