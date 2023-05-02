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Зверев Павел Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зверев
Имя
Павел
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
21 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3401. ЗВЕРЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, 22 л., Яранск. у., Кикнурск. в., д. Мотовиловской. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. 205б, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 21/ІІІ—24.

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