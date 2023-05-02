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Данилов Павел Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Павел
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
13 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3728. ДАНИЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., б. г. Ямбурга.; Особ. Сес. Н. С. при б. Петроградск. Губсовнарсуде. Ст. 180 п. «д», лиш. св.1 г. Исп. 13 янв. 923.

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