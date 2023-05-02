Крылов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрылов Василий Яковлевич

Крылов Василий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылов
Имя
Василий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
7147. КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 22 л., Бельск. у., Шоптовск. в., д. Корниловки. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. 206 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 3 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.