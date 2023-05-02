Лебеднов Осип Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебеднов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 282
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88026. ЛЕБЕДНОВЪ, ОСИПЪ ИВАНОВЪ. К. Суздальск. у., Гавриловск. в., г. Воймихи, 21 г.; — Владимірск. О. С., 134, 135, 149, 13, 1452 и 4 п. 1453 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 17 Окт. 905 г., 22 Марта 906 г. и 23 и 24 Марта 907 г. и приг., напеч. въ 908 г. № 83026а, каторж. раб. 12 л. Исп. 15 Марта 908. | 904 5361 1647 У. | 98 70747 169 М.
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