Полякова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Александра Ивановна

Полякова Александра Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полякова
Имя
Александра
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
10509. Полякова Александра Ивановна, 28 л., Вологодск. у., Мариинск. в., д. Бекареево. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 140 д, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.