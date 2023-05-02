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Юферев Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юферев
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 293
Источник
Скан
Оригинальная запись
30733. ЮФЕРЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 22 л. Гр. Глазовск. у., Леденцовск. в., д. Корпинской; — Н. С. 13 уч. Глазовск. у. Кража, лиш. св. 1 г., нак. сокр. до 4 м., с зач. 2 м. и 24 д. пр. з. Исп. 30 июня 920.

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