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Смирнов Василий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Василий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
03 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 324
Источник
Скан
Оригинальная запись
11973. Смирнов Василий Григорьевич, 38 л., Мологск. у., Покровско-Сут ск. в., д. атрюшино. Ленинградск. Губсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 3 февр. 926.

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