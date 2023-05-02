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Ременская-Живаева Евфросинья Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ременская-Живаева
Имя
Евфросинья
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
17 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8200. РЕМЕНСКАЯ-ЖИВАЕВА ЕВФРОСИНЬЯ ДМИТРИЕВНА, 35 л., г. Харькова. Астраханск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 10 л. Исп. 17 апр. 923.

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