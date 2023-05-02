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Баландин Никита Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баландин
Имя
Никита
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
45077. БАЛАНДИНЪ, НИКИТА МАТВѢевъ. К. Ковров. у., Егорьевск. в., д. Маткина, 28 л.; — Владимір. О. С., 134, 135 и 1454 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 24 Мая 905.

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