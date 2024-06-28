Галичев Иван Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галичев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45961. ГАЛИЧЕВЪ, ИВАНЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Кадников. у., Устьяновск. в., д. Ворониной, 23 л.; — СПБ. Ст. М. С. 7 уч. 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Іюня 905.
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