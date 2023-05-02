Клюкин Онисим Макарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клюкин
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Макарович
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6031. КЛЮКИН ОНИСИМ МАКАРОВИЧ, 54 л., Нолинск. у., Сердежск. в., д. Антоновцы, Вятск. Губсуд, Ст. ст. 66, 68, лиш. св. и пор. св. 5 л., Исп. 9. янв. 923.
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