Гусейн-Оглы Нур-Магома
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусейн-Оглы
- Имя
- Нур-Магома
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46382. ГУСЕЙНЪ-ОГЛЫ, НУРЪ-МАГОМА. Под. с., жит. с. Гоцалухъ, Хунзахск. уч., Аварск. окр., 25 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл. (во 2 р., 1 р. Сельск. С.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Янв. 905.
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