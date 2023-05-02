Шкуланов Емельян Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шкуланов
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 529
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 156215. ШКУЛАНОВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ АНтоновъ (Яковлевъ) (онъ же Турбинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Сѣвск. у., Лемешовск. в., с. Фащевки, 37 л.; — Одесск. О. С. 9 Сент. 909, 134, 135, 1 ч. 1651 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Окт. 909. | 905 44361 1655 У. | 99 88784 169 М. | 903 103665 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 45185 | 900 55869 172 М.
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