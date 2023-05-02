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Дылонова Анастасия Севастьяновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дылонова
Имя
Анастасия
Отчество
Севастьяновна
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4242. ДЫЛОНОВА АНАСТАСИЯ СЕВАСТЬЯНОВНА, 33 л., Себежск. у., Пролетарск. в., д. Волоторево. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. 114а, лиш. св. 2 г. Исп. 7 сент. 923.

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