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Гавриленко Иван

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гавриленко
Имя
Иван
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
45931. ГАВРИЛЕНКО, ИВАНЪ (внѣбр.). К. Черкасск. у., Бѣлозерск. в., с. Русской Поляны, 16 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 139¹ и 1455 У., тюр. 3 г., съ лиш. пр., указ. въ 139¹ У. Исп. 8 Апр. 905.

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