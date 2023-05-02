Гавриленко Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гавриленко
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45931. ГАВРИЛЕНКО, ИВАНЪ (внѣбр.). К. Черкасск. у., Бѣлозерск. в., с. Русской Поляны, 16 л.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 139¹ и 1455 У., тюр. 3 г., съ лиш. пр., указ. въ 139¹ У. Исп. 8 Апр. 905.
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