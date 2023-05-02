Бойков Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бойков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 23 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 718. Бойков Иван Иванович, 18 л., Торопецк. у., Кудрявцевск. в. Псковск. Г. С. Ст. 150, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 23/І—26. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. по ст. 143, от 10/ХІІ—25.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.