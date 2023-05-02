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Павлов Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7340. ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 21 г., Галичск. у., Бакчинск. в., с. Сенцово. Н. С. 15 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 1 г Исп. 24 окт. 923.

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