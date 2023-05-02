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Тютяков Василий Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тютяков
Имя
Василий
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
28 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
9758. ТЮТЯКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 42 л., Владимирск. г., Александровск. у., Андреевск. в., с. Черницкого. Владимирск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 28/І—26.

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