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Пацулло Александр Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пацулло
Имя
Александр
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
23 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
9945. Пацулло Александр Павлович, 35 л., Трмск. г., Мариинск. у., Алчедатск. в., с. Усть-Серты. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 157, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 23 мар. 926.

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