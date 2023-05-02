Зайцев Сергей Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33654. ЗАЙЦЕВЪ, СЕРГѢЙ МИТРОФАНОВЪ. К. Воронеж. у., Верхне-Хавск. в., с. Большой-Приваловки, 19 л., рд. Бобров. у., т. же в., въ с. Бутурлиновкѣ или Приваловкѣ; — М. С. 3 уч. Черкасск. окр., обл. В. Донск., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Марта 904 (Вѣр.). | 906 48288 1653 У. | 903 47804 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.