Зайцев Сергей Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Сергей Митрофанов

Зайцев Сергей Митрофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Сергей
Отчество
Митрофанов
Дата исполнения приговора
09 март 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
33654. ЗАЙЦЕВЪ, СЕРГѢЙ МИТРОФАНОВЪ. К. Воронеж. у., Верхне-Хавск. в., с. Большой-Приваловки, 19 л., рд. Бобров. у., т. же в., въ с. Бутурлиновкѣ или Приваловкѣ; — М. С. 3 уч. Черкасск. окр., обл. В. Донск., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Марта 904 (Вѣр.). | 906 48288 1653 У. | 903 47804 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close