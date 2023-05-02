Пенчуков Григорий Иасонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пенчуков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иасонов
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43996. ПЕНЧУКОВЪ, ГРИГОРІЙ ІАСОновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ростова (н./Д.), 23 л., рд. въ г. Новочеркасскѣ; — Новочеркасск. С. П., 1 п. 2 ч. 133, 134, 135, 149 и 2 ч. 282 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 30650, арест. отд. 4 м. Исп. 27 Марта 907. | 906 30650 1655 У. | 902 6525 226 У. | 905 6753 1647 У.
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