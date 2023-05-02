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Дюжев-Птицин Федор Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дюжев-Птицин
Имя
Федор
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4252. ДЮЖЕВ-ПТИЦИН ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 39 л., Шуйск. у., Дулиновск. в., д. Борячики. Н. С. Дежурн. Камер, г. Шуи. Ст. 140а, лиш. св. 4 г. Исп. 5 ноября 923.

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