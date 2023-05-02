Холодов Андрей Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Холодов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140842. ХОЛОДОВЪ, АНДРЕЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Царицынск. у., в. и сл. Александровки, 19 л.; — Царицын. У. С. 24 Сент. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Окт. 909.
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