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Святенко Петр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Святенко
Имя
Петр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
17 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8826. СВЯТЕНКО ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 16 л., Александровск. у., с. Козинского. Ставропольск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 5 л. 8 м. 5 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 янв. 923.

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